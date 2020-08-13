Wargaming опровергла информацию об эвакуации своих сотрудников из минского офиса

Сегодня, 13 августа, телеграмм-канал The Village Беларусь сообщил, что разработчик World of Tanks, компания Wargaming, из-за сложной обстановки в столице Беларуси, вызванной протестами против полицейского беспредела и подтасовки результатов выборов в стране, эвакуирует сотрудников из офиса. Также появилась информация, что в офис компании направились силовики.

Мы обратились за официальными комментариями к WG. Оказалось, что ничего такого в офисе разработчиков World of Tanks не происходит.

«Эвакуации нет, компания работает в удалённом режиме», — ответили в Wargaming.

Между тем минские офисы «Яндекса» и Uber заблокировали неизвестные люди с оружием, сообщает ТАСС.

«Неизвестные люди в чёрной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС.

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.