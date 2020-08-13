Wargaming опровергла информацию об эвакуации своих сотрудников из минского офиса

Сегодня, 13 августа, телеграмм-канал The Village Беларусь сообщил, что разработчик World of Tanks, компания Wargaming, из-за сложной обстановки в столице Беларуси, вызванной протестами против полицейского беспредела и подтасовки результатов выборов в стране, эвакуирует сотрудников из офиса. Также появилась информация, что в офис компании направились силовики.
Мы обратились за официальными комментариями к WG. Оказалось, что ничего такого в офисе разработчиков World of Tanks не происходит.
«Эвакуации нет, компания работает в удалённом режиме», — ответили в Wargaming.
Между тем минские офисы «Яндекса» и Uber заблокировали неизвестные люди с оружием, сообщает ТАСС.
«Неизвестные люди в чёрной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС.
На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.
- 13 августа 2020
-
15:49
-
14:44
-
14:21
-
13:42
-
12:08
-
11:32
- 12 августа 2020
-
18:04
-
18:03
-
16:27
-
14:59
-
13:56
-
13:17
-
13:13
-
11:02
-
00:18
- 11 августа 2020
-
22:57
-
20:14
-
19:30
-
17:15
-
15:57
-
14:20
-
12:29
-
11:28
-
10:00
-
05:27
-
01:40
-
00:55
-
00:42
- 10 августа 2020
-
23:50
-
23:32
-
21:59
-
21:54
-
20:03
-
18:55
-
18:05