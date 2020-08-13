EA Sports показала новый трейлер FIFA 21, посвящённый режиму карьеры

Компания EA Sports обнародовала новый трейлер FIFA 21. Он посвящён режиму карьеры.

В ролике разработчик показал изменения и нововведения.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале EA Sports FIFA.

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах — ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.

EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».