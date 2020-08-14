Стримерша Карина — о протестах в Беларуси: Лукашенко уже не батька, отцы так не поступают

Стримерша Карина, проживающая в Италии, прокомментировала протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента.

«Чтобы понять, что на самом деле происходит в Беларуси, нужно посмотреть на события глазами самого Лукашенко.

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Для начала нужно понять простую вещь — кукуха едет в обязательном порядке у любого человека, с любыми личностными качествами, если он сидит у власти столько, сколько сидит Лукашенко. Причём едет конкретно и основательно.

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Для кого-то Лукашенко осточертевший вечный президент, для кого-то комический персонаж с картохой и тракторами, а вот для себя он Рыгоравіч I, бог-император, избранный, вечный, основатель тысячелетней династии, ну и просто всенародный любимец.

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Поэтому, когда сталкиваются суровая реальность и фантазии батьки, у него возникает особое состояние когнитивного диссонанса, последствия которого мы сейчас и наблюдаем в многочисленных видео из Беларуси.

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Выяснилось, что батьку никто особо и не любит. Во-первых, батьку не любят сами белорусы, и что наиболее для него унизительно, его побила женщина, домохозяйка, (обязательно будет мстить). Так же белорусы осмелились не признать нарисованные 80%, а это тоже батьку задело — никакой всенародной любовью тут и не пахнет.

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Во-вторых, оказалось, что Москва тоже не любит Лукашенко, там целая история почему, но факт — все кремлёвские пропагандисты на лету переобулись в борцов за свободу против кровавых диктаторских режимов.

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Батьку вообще никто не поддержал, за исключением коммунистов. А госсекретарь США сообщил, что собирается принести в Беларусь немного свободы и демократии.

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Итоги за три дня: Лукашенко больше не батька, образ уже не вернёшь. Отцы так не поступают. Хоть пол-Минска зальет кровью, насильно мил не будет, все всё прекрасно видели. Отмечу ещё, что протест был цивилизованным — я не видела ни одного горящего магазина, ни одной разбитой витрины. Будем следить за развитием событий, белорусам добра», — написала Карина на своей странице в "Инстаграме".