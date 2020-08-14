Илья Мэддисон: бросаю пить, никогда больше даже глотка этой отравы не сделаю

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон в «Твиттере» сообщил, что решил бросить пить.
«Бросаю пить, с этого дня никогда больше даже глотка этой отравы не сделаю», — написал Мэддисон.
Публикация доступна на странице Мэддисона в "Твиттере".
Илья Мэддисон — российский видеоблогер и стример. С 2008 до 2011 года вёл видеоблог в Rutube, в 2011—2015 гг. и с 2018 года по настоящее время — в YouTube, с 2013-го — трансляции на Twitch. Одним из первых в России делал юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр. Стал известен благодаря обзорам видеоигр.
В июле Мэддисон стал помощником депутата Государственной думы РФ Василия Власова. 25-летний Власов, представляющий партию ЛДПР, в 2016 году стал самым молодым депутатом Госдумы.
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