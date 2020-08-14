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Игрока B8 Esports по Dota 2, задержанного во время протестов в Беларуси, выпустили

Игрока B8 Esports по Dota 2, задержанного во время протестов в Беларуси, выпустили
Киберспорт / Dota 2 0

Игрока B8 Esports по Dota 2 Олега Lasthero- Демидовича, задержанного полицией во время протестов в Беларуси, выпустили, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

«Lasthero выпустили. Он сейчас дома», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице B8 Esports в "Твиттере".

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.

Игрока B8 Esports по Dota 2 задержала полиция во время протестов в Беларуси
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