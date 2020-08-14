Задержанный на протестах в Беларуси Lasthero‑ поблагодарил игровое сообщество за поддержку

Игрок B8 Esports по Dota 2 Олег Lasthero- Демидович, задержанный полицией во время протестов в Беларуси, поблагодарил игровое комьюнити за поддержку. Сегодня, 14 августа, стало известно, что Демидовича выпустили.

«Всем привет! Огромнейшее спасибо за вашу теплоту и поддержку! Физически посложнее, в психологическом плане в порядке! В ближайшее время расскажу максимально корректно, как и что происходило за эти три долгих дня», — написал Lasthero в «Твиттере».

Публикация доступна на странице Lasthero- в "Твиттере".

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.