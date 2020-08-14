Удаление Fortnite из App Store лишило Epic Games источника дохода, принёсшего $ 1,2 млрд

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала данные о доходах, полученных Epic Games благодаря версии Fortnite для iOS.

По данным источника, с момента выхода версия Fortnite для iOS принесла создателям $ 1,2 млрд. «Королевская битва» была скачана из App Store более 133 млн раз. Только за последний год пользователи iOS потратили в Fortnite более $ 43,4 млн.

Напомним, Fortnite была удалена из App Store. В настоящее время в Google Play и App Store существует сервисный сбор в размере 30% от каждой транзакции в приложениях. Но Epic Games изменила систему оплаты, и платежи начали обрабатываться напрямую, механизмом разработчика. Руководство Epic Games раскритиковало Apple за комиссию для разработчиков.