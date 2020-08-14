Разработчик GTA и других культовых игр Rockstar Games покинул компанию после 20 лет работы

Продюсер, сценарист и геймдиректор Rockstar Games Лазло Джонс покинул студию после почти 20 лет работы в ней. Об этом сообщает VGtimes.



На протяжении долгих лет работы в Rockstar Games Джонс принял участие в разработке таких игр, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne и Midnight Club. В основном он отвечал за создание внутриигрового аудио- и видеоконтента.



В серии игр Grand Theft Auto Лазло среди прочего отвечал за радио. На некоторых радиостанциях он даже выступал в роли ведущего. Также он писал музыку и диалоги и участвовал в создании трейлеров игры.



Сообщается, что после увольнения Джонс занялся производством сериалов для платформ Disney и Netflix. Параллельно он будет консультировать другие игровые компании.