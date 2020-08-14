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Роман Абрамович и его партнёры инвестировали $ 20 млн в разработку игр премиум‑сегмента

Роман Абрамович и его партнёры инвестировали $ 20 млн в разработку игр премиум‑сегмента
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Романа Абрамовича Norma Investment, кинопродюсер Сергей Корнихин (фильм «Я худею», сериал «Толя-робот») и GEM Capital инвестировали $ 20 млн в игровую компанию 110 Industries, сообщают «Ведомости».

110 Industries была основана в 2017 году и сейчас готовится выпустить первые игры. Как отмечает Корнихин, 110 Industries не создает игры — компания работает фактически как продюсерский центр: придумывает историю, сценарий, прорабатывает образы персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для непосредственной разработки.

Фокус 110 Industries – одиночные игры премиального сегмента для консолей и стриминговых игровых сервисов.

«Это сюжетные игры, в которых, как кинопродюсер, я могу использовать свой опыт и экспертизу по созданию и разработке историй, ведению проектов, маркетингу и т. д.» — сказал Кононихин.

Первой игрой 110 Industries должна стать «Wanted: dead». Её релиз запланирован на 2022 год.

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