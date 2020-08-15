Павел Дуров поддержал Epic Games в борьбе с Apple
Создатель сайта «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров высказался в поддержку компании Epic Games, создавшей игру Fortnite, в её борьбе с Apple.
«Как поклонник Fortnite (и свободы), я полностью поддерживаю Epic Games в её борьбе против Apple. Тот факт, что пользователи и разработчики позволяют Apple держать их в цифровом рабстве более 12 лет — это оскорбление для всего человечества», — написал Дуров в «Твиттере».
13 августа Apple удалила Fortnite из магазина AppStore за нарушение правил сервиса — в игре появилась функция, которая позволяла пользователям не оплачивать комиссию за транзакции, позже игра была удалена и из Google Play. Epic Games уже обратилась в суд с исковым заявлением к обеим компаниям.
Удаление Fortnite из App Store лишило Epic Games источника дохода, принёсшего $ 1,2 млрд
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