Павел Дуров поддержал Epic Games в борьбе с Apple

Создатель сайта «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров высказался в поддержку компании Epic Games, создавшей игру Fortnite, в её борьбе с Apple.

«Как поклонник Fortnite (и свободы), я полностью поддерживаю Epic Games в её борьбе против Apple. Тот факт, что пользователи и разработчики позволяют Apple держать их в цифровом рабстве более 12 лет — это оскорбление для всего человечества», — написал Дуров в «Твиттере».

13 августа Apple удалила Fortnite из магазина AppStore за нарушение правил сервиса — в игре появилась функция, которая позволяла пользователям не оплачивать комиссию за транзакции, позже игра была удалена и из Google Play. Epic Games уже обратилась в суд с исковым заявлением к обеим компаниям.