Valve ошибочно заблокировала десятки тысяч игроков в CS:GO и теперь отменяет баны

Counter-Strike: Global Offensive недавно захлестнула волна банов. Было заблокировано более 30 тысяч аккаунтов. Многие игроки сообщили, что получили незаслуженные баны. Мол, компания блокировала аккаунты вслепую и без объяснения причин.

Масштаб ошибки показан на графиках ниже. Выдано более 30 тысяч банов, а уже через сутки снята половина блокировок.

Были заблокированы многие известные игроки, в том числе киберспортсмены. Так, российский игрок команды Baclerbi Никита Бабалыков получил бан прямо во время официального матча.



Не известно, чем была вызвана ошибка Valve. Можно лишь догадываться, что волна несправедливых блокировок была связана с внедрением новых мер защиты от читеров. Возможно, к античит-системе VAC подключили новый доверенный режим, который отказался нормально работать. Компенсирует ли Valve игрокам ущерб от этого случая, не уточняется.