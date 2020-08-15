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У GeForce RTX 3090 будет 12 ГБ памяти

У GeForce RTX 3090 будет 12 ГБ памяти
Киберспорт / Другие игры 0

Американская компания Micron Technology раскрыла некоторые подробности новой видеокарты GeForce RTX 3090. Сообщается, что карта получит 12 ГБ памяти GDDR6X. В итоге совокупная пропускная способность карты составит 1Тбайт/с. Кроме того, она будет поддерживать возможный диапазон частот от 19 до 21 ГГц.

Предполагается, что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет содержать графический процессор GA 102-30 и 5248 ядер CUDA. Но пока эта информация не подтверждается официально.

Ранее компания показала тизер Ultimate Countdown с таймером обратного отсчёта. Предполагается, что 31 августа компания покажет новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000. По предварительным данным, продажи устройства стартуют 9 сентября 2020 года.

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