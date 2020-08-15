Треть фанатов Fortnite выступили против борьбы разработчиков игры с Apple

Как сообщает Pollfish со ссылкой на собственный опрос, 32% поклонников игры Fortnite не поддерживают борьбу разработчика Epic Games с Apple. При этом разработчика в конфликте с Apple поддержали 52%. А 65% опрошенных выступают за то, чтобы стороны достигли компромисса.

Конфликт компаний возник после того, как в игре Fortnite после обновления появилась возможность проводить прямые оплаты за транзакции. Ранее игрокам приходилось платить ещё по 30% в качестве комиссии платформы. Теперь разработчик получает платежи напрямую, а сервис не получает ничего в качестве комиссии.

После того как Epic Games произвела обновление, игра была забанена в App Store. В свою очередь компания подала в суд на Apple, а руководитель Epic Games Тим Сиунни назвал происходящее «борьбой за права человека».