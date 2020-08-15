С EA Sports требуют $ 5 млн из-за лутбоксов в FIFA и Madden
Киберспорт / FIFA 0
Группа активистов подала иск против EA Sports в Калифорнии. Авторы иска недовольны встроенной механикой лутбоксов в симуляторах FIFA и Madden.
В иске говорится, что разработчик нарушил законы Калифорнии об азартных играх. В качестве компенсации авторы жалобы потребовали $ 5 млн.
Пострадавших представляет Кевин Рамирес. Он заявил, что потратил на игру более $ 600 с 2011 года. По словам игрока, Electronic Arts злоупотребляет зависимостью игроков и получает сверхприбыль.
В FIFA лутбоксы встречаются в режиме Ultimate Team. Игроки покупают наборы карточек, в которых находятся случайные футболисты. Далее из этих футболистов собирается команда.
В Калифорнии азартные игры запрещены. Пока в США не было прецедентов с лутбоксами.
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