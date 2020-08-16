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Читеры в CS:GO научились блокировать честных игроков

Читеры в CS:GO научились блокировать честных игроков
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В Интернете появились сервисы, позволяющие блокировать аккаунты честных игроков CS:GO за бездействие в матчах. Об этом рассказал блогер Sparkles.

Злоумышленники организуют атаки на аккаунты через систему «Патруля» и ботов. Они отсылают жалобы на указанных пользователей. После этого другие игроки могут признать, что геймер якобы нарочно мешал своей команде.

По словам инсайдера DonHaci, именно в результате таких действий аналитику Якобу Pimp Виннече выписали бан на 30 дней. Это случилось после того, как игрок встретился с читером в матчмейкинге.

Примечательно, что после двух подобных случаев аккаунт заблокируют пожизненно.

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