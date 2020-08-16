The Last of Us: Part II заняла третье место в списке самых продаваемых игр Sony в США
The Last of Us: Part II вошла в тройку самых прибыльных игр компании Sony в США, сообщает Push Square со ссылкой на отчёт аналитической компании NPD.
По данным источника, сиквел уступает по продажам в США лишь Marvel’s Spider-Man и God of War (2018). Сообщается, что игра также стала третьей в списке самых продаваемых игр 2020 года в США. The Last of Us: Part II опережают только Call of Duty: Modern Warfare и Animal Crossing: New Horizons.
The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. В настоящее время пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла.
На днях Naughty Dog анонсировала масштабное обновление в игре.
Разработчик анонсировал масштабное обновление The Last of us Part II
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