Noize MC выступит с эксклюзивным концертом на гранд-финале League of Legends

Компания-издатель и разработчик видеоигр Riot Games в опубликованном пресс-релизе объявила, что 30 августа в рамках гранд-финала летнего сезона Континентальной лиги League of Legends с эксклюзивным концертом выступит известный хип-хоп артист и рок-исполнитель Noize MC.

В гранд-финале LCL две сильнейшие команды региона сойдутся в финальной схватке за звание чемпиона, призовой фонд в 3 млн рублей, а также право представлять СНГ на Чемпионате мира в Шанхае, Китай. Зрители смогут следить за трансляцией решающих матчей и развлекательного шоу на Live.Портале, специальном центре онлайн-активностей для фанатов киберспорта League of Legends, 30 августа с 14:00 по московскому времени.

Кроме зрелищных игр, выступления Noize MC и развлекательных программ зрителей Континентальной лиги и поклонников League of Legends ждет множество сюрпризов и розыгрышей внутриигровых наград.

League of Legends — ведущая киберспортивная дисциплина и самая популярная игра на ПК, насчитывающая более 100 млн игроков по всему миру.