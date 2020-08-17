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Источник: GTA V появится в Google Stadia

Источник: GTA V появится в Google Stadia
Киберспорт / Другие игры 0

Grand Theft Auto V появится на платформе Google Stadia, сообщает французский портал Rockstar Mag в "Твиттере".

«По нашей информации, в дополнение к версиям для PlayStation 5 и Xbox Series X, Rockstar готовит версию GTA V для Google Stadia. Анонс состоится в ближайшие несколько недель, релиз — через несколько месяцев, не позже чем игра появится на PS5 и XSX», — говорится в сообщении.

GTA V — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для ПК под управлением Windows.

Разработчик GTA и других культовых игр Rockstar Games покинул компанию после 20 лет работы
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