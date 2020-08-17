Количество людей, увлекающихся видеоиграми, превысило отметку в 3 млрд человек
Аналитическая компания DFC Intelligence провела исследование рынка видеоигр и опубликовала полученные данные.
По данным источника, к середине 2020 года в мире насчитывается 3,1 млрд любителей видеоигр, что составляет примерно 40% от всего населения планеты. Сообщается, что наибольшее число геймеров сосредоточено в Азии — 1,42 млрд человек. Второй по этому показателю стала Европа (668 млн).
1,5 млрд (48%) пользователей отдают предпочтение ПК. Примерно столько же людей играют на мобильных устройствах: мобильный гейминг стал самым быстрорастущим сегментом. Наименее распространённой платформой стали консоли — им отдают предпочтение около 250 млн (8%) игроков. Однако обладатели консолей признаны самой платёжеспособной группой.
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