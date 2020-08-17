Мэддисон заявил, что больше не будет стримить на Twitch

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сообщил, что больше не будет стримить на платформе Twitch.



«Не продлевайте подписки, стримов тут больше не будет», — написал в статусе Twitch-канала блогер.



Илья Мэддисон — российский видеоблогер и стример. С 2008 до 2011 года вёл видеоблог в Rutube, в 2011—2015 годах и с 2018 года по настоящее время — в YouTube, с 2013-го — трансляции на Twitch. Одним из первых в России делал юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр. Стал известен благодаря обзорам видеоигр.



В июле Мэддисон стал помощником депутата Государственной думы РФ Василия Власова. 25-летний Власов, представляющий партию ЛДПР, в 2016 году стал самым молодым депутатом Госдумы.

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