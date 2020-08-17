Музей подал в суд на Epic Games за использование своего названия в Fortnite

Epic Games подаёт в суд на Apple и Google, а музей подаёт в суд на Epic Games. В иске говорится, что разработчик Fortnite нарушил исключительное право истца на товарный знак и воспользовался названием музея.

Главным виновником выступает локация Fortnite под названием «Коралловый замок», которую многие называют Атлантидой. Оказывается, такое место реально существует. Музей Стоунхенджа во Флориде, также известный как «Коралловый замок», подал в суд на Epic Games не только за использование названия, но и за создание локации аналогично той, которая существует в реальности — с пляжем, большими камнями и так далее.

Судебный иск к Epic Games

Неизвестно, чем закончится это дело. Есть вероятность, что локация в игре будет как-то изменена или просто удалена.