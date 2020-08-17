Стримерша Карина — о протестах в Беларуси: иного от психопата Лукашенко ожидать не стоило

Стримерша Карина, проживающая в Италии, вновь прокомментировала протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента.
«Возвращаемся в удивительную Беларусь, где граждане снимают тапочки перед тем, как встать на скамейку и покричать с неё „Лукашенко, уходи“. Контраст с американскими протестами ощутим очень сильно. Если белорусский — ради ясной и понятной цели, то второй просто потому, что скучно.
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Про Лукашенко — предсказуемо оказалось, нездоров: в 2001 году был поставлен диагноз „умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности“. Это вполне профессиональное врачебное заключение, ставил его доктор Щигельский, дипломированный практикующий психиатр (после был вынужден уехать в США). Это буквально означает то же, о чём я и написала в предыдущем посте — для себя Лукашенко личность особенная и выдающаяся, а весь остальной мир строит заговоры против его блистательной персоны.
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Также стали понятны действия ОМОНа. Среднестатистический омоновец человек простой — ему выдают информацию, что на улицу выйдут проплаченные (Лукаш пока не определился кем) провокаторы и начнут беспорядки.
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Прямой приказ — ловить, бить, калечить, пытать, можно даже убивать, ничего страшного — всё равно они все там под наркотой. И омоновец вполне искренне в это верит, метелит людей и через каждые полчаса пытается узнать, сколько платят. То есть даже в теории не допускается, что выйти могут обычные люди, по причине того, что Лукашенко просто надоел.
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Единственное, чего не учли: думали, побьют 200 человек, и все успокоятся. Но здесь фантазии экс-батьки сыграли злую шутку, на улицу валил самый простой народ и в таком количестве, что избить всех буквально не хватило рук, из-за чего, кстати, омоновцы сильно негодовали.
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В итоге изоляторы были битком. Происходили там страшные, но вполне ожидаемые вещи — иного поведения от психопата Лукашенко ожидать и не стоило», — написала Карина на странице в "Инстаграме".
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