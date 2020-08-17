Источник: у GeForce RTX 3080 будет 10 ГБ видеопамяти
На сайте сервиса UserBenchmark появились подробности о новой видеокарте GeForce RTX 3080, сообщает Rogame в "Твиттере".
По данным источника, видеокарта получит 10 ГБ памяти GDDR6X, а её графический процессор будет работать на частоте 2,1 ГГц. Совокупная пропускная способность RTX 3080 составит примерно 760 ГБ/с, что на 53% больше, чем у GeForce RTX 2080 SUPER.
Ранее компания показала тизер Ultimate Countdown с таймером обратного отсчёта. Предполагается, что 31 августа компания покажет новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000. По предварительным данным, продажи устройств стартуют 9 сентября 2020 года.
Сообщалось, что GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти, графический процессор GA 102-30 и 5248 ядер CUDA.
У GeForce RTX 3090 будет 12 ГБ памяти
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