В Escape from Tarkov прошла волна блокировок. Бан получили более 2,5 тыс. игроков
В многопользовательском шутере Escape from Tarkov прошла волна блокировок.
«Провели большую бан волну более чем на 2700 читеров (забанили различные приватные читы, китайские читы, которые „невозможно обнаружить“ и т.д.), конечно же, не без помощи честных игроков, которые пользуются репортами на подозрительных юзеров после матча. Информация в этих репортах идёт в BattlEye для дальнейшего совершенствования античит-системы. Спасибо!» — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе игры во "ВКонтакте".
«Побег из Таркова» — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный на движке Unity и выпущенный для ПК. Игра была анонсирована в 2015 году, закрытый бета-тест стартовал в июле 2017 года.
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