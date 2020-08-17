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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что компания Take-Two зарегистрировала новый домен gtavicecityonline.com. Кроме того был обновлён домен gtavi.com, но изменения пока неизвестны.

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры. То есть Vice City может стать основной локацией игры.

Но не исключается, что Take Two пошла на этот шаг, чтобы бороться со сквоттерами – пользователями, которые скупают популярные доменные имена, чтобы потом их перепродать.

Предполагается, что разработчик анонсирует новую игру лишь в 2021 году. Но точные планы компании пока неизвестны.

Источник: GTA V появится в Google Stadia
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