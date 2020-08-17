Игрок затащил живого аллигатора на высшую точку игрового мира Read Dead Online

Один из любителей Read Dead Online сообщил на форумах Reddit о необычном достижении, которое он установил в игре. Геймер решил принять участие в фотоконкурсе по Red Dead Online, который запустила компания Rockstar Games. Чтобы сделать эффектный снимок, игрок затащил на вершину горы Хаген, высшей точки игрового мира, живого аллигатора.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале OnlyPVPCat.

После обновления Read Dead Online в игре появилась возможность накидывать лассо на живых аллигаторов. Ранее набросить лассо можно было лишь на мёртвых животных. С помощью транквилизатора игрок обездвижил аллигатора, а затем и перетащил его на гору.

На выполнение нетривиального задания у игрока ушло 102 минуты. Аллигатор несколько раз просыпался во время путешествия и пытался сбежать. В то же время на пользователя напал другой игрок, но он всё-таки сумел довести начатое до конца.