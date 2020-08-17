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В Ghost of Tsushima появится новый кооперативный режим Legends

В Ghost of Tsushima появится новый кооперативный режим Legends
Киберспорт / Другие игры 0

В Ghost of Tsushima появится дополнительный режим, рассчитанный на игру с участием от двух до четырёх человек. Подобрать себе партнёров по игре можно будет через Интернет. Режим будет называться Legends.

В Ghost of Tsushima Legends игроки будут управлять японскими воинами, которые сражаются с мифическими чудовищами. При игре вдвоём будут доступны сюжетные миссии. Разработчик обещает, что для успешного проведения боёв потребуется комбинирование способностей персонажей.

Видео можно посмотреть на канале PlayStation в YouTube.

В случае игры вчетвером в Legends будут предложены миссии по выживанию. Игроки будут должны продержаться и отбить наступление нескольких групп врагов.

Пока точная дата релиза нового режима не называется. Ожидается, что он появится осенью.

Ghost of Tsushima получила рекордный рейтинг на Metacritic
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