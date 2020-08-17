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В Mortal Kombat 11 могут появиться Сайракс и персонаж из «Зловещих мертвецов»

В Mortal Kombat 11 могут появиться Сайракс и персонаж из «Зловещих мертвецов»
Киберспорт / Другие игры 0

В файтинге Mortal Kombat 11 могут появиться новые персонажи. Список бойцов, которые могут пополнить ростер Mortal Kombat 11, был опубликован на Reddit.

Предполагается, что в очередной версии файтинга появятся Милена, Смоук, Хавик, Такеда, Харли Квинн и Эш Уильямс из «Зловещих мертвецов». По другим данным, в сентябре в игру добавят Сайракса и Сектора. Так, новые бойцы будут бесплатно доступны пользователям, купившим дополнение Aftermath.

Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.

Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный в 1992 году.

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