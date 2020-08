Вышел 18-минутный геймплей ремейка игры по «Властелину колец» на Unreal Engine 4

В YouTube вышел 18-минутный геймплейный видеоролик BFME: Reforged — ремейка культовой игры Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth.

Посмотреть видео можно на канале BFME Reforged в YouTube.

BFME: Reforged — некоммерческий проект, который разрабатывается командой энтузиастов. Игра по-прежнему находится в разработке, дата выхода остаётся неизвестной.

Ремейк разрабатывается на Unreal Engine 4. В игре будут присутствовать более детальные модельки, новые шейдеры, высокий фреймрейт и разрешение 4K.

На данный момент разработчики сосредоточены на создании мультиплеера, однако позже в игру планируется добавить масштабную одиночную кампанию.

Релиз оригинальной Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth состоялся в декабре 2004 года.