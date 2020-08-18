Вышел 18-минутный геймплей ремейка игры по «Властелину колец» на Unreal Engine 4
В YouTube вышел 18-минутный геймплейный видеоролик BFME: Reforged — ремейка культовой игры Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth.
Посмотреть видео можно на канале BFME Reforged в YouTube.
BFME: Reforged — некоммерческий проект, который разрабатывается командой энтузиастов. Игра по-прежнему находится в разработке, дата выхода остаётся неизвестной.
Ремейк разрабатывается на Unreal Engine 4. В игре будут присутствовать более детальные модельки, новые шейдеры, высокий фреймрейт и разрешение 4K.
На данный момент разработчики сосредоточены на создании мультиплеера, однако позже в игру планируется добавить масштабную одиночную кампанию.
Релиз оригинальной Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth состоялся в декабре 2004 года.
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