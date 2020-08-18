Инсайдер рассказал о сложностях, возникших при разработке Halo Infinite

Инсайдер Брэд Сэмс кратко рассказал в блоге о том, какие сложности возникли при разработке Halo Infinite.

По данным источника, работать над игрой для консоли нового поколения было непросто, так как характеристики устройства постоянно менялись. Ситуацию усугубили разработка нового движка и пандемия коронавируса.

Сообщается, что 343 Industries сделали упор на аутсорс, из-за чего компаниям-разработчикам стало сложнее взаимодействовать. По словам Сэмса, обе ранние демонстрации игры делали аутсорс-студии, поэтому они выглядели намного лучше, чем реальная графика.

Творческий директор Infinite покинул студию в 2019 году из-за конфликта в коллективе, хотя и он сам, и 343 отрицали это. Мэри Олсен, занявшая должность ушедшего Тима Лонго, также уволилась в октябре 2019-го.