Инсайдер рассказал о сложностях, возникших при разработке Halo Infinite

Инсайдер Брэд Сэмс кратко рассказал в блоге о том, какие сложности возникли при разработке Halo Infinite.
По данным источника, работать над игрой для консоли нового поколения было непросто, так как характеристики устройства постоянно менялись. Ситуацию усугубили разработка нового движка и пандемия коронавируса.
Сообщается, что 343 Industries сделали упор на аутсорс, из-за чего компаниям-разработчикам стало сложнее взаимодействовать. По словам Сэмса, обе ранние демонстрации игры делали аутсорс-студии, поэтому они выглядели намного лучше, чем реальная графика.
Творческий директор Infinite покинул студию в 2019 году из-за конфликта в коллективе, хотя и он сам, и 343 отрицали это. Мэри Олсен, занявшая должность ушедшего Тима Лонго, также уволилась в октябре 2019-го.
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