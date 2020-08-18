«Худший кошмар». Lasthero поделился подробностями о задержании во время протестов в Минске

Задержанный во время протестов в Минске Олег Lasthero Демидович в подкасте для YouTube-канала B8 Esports поделился подробностями произошедшего.

Lasthero сообщил, что не участвовал в акциях протеста. Из-за проблем с интернетом в стране Демидович не мог тренироваться с командой и решил встретиться с друзьями в центре Минска, где и произошло задержание.

«Это был худший кошмар, сон, который мог произойти. Я мог себе представить это, но я не думал, что в центре Минска в семь часов вечера я подхожу к девушке и нас забирают», — сказал Демидович.

Киберспортсмен рассказал, что был неоднократно избит сотрудниками правоохранительных органов: и при задержании, и в обоих изоляторах, где ему пришлось побывать. Помимо этого Lasthero отметил, что задержанные находились в ужасных условиях. По словам Демидовича, люди спали на бетонном полу под открытым небом, могли много часов оставаться на жаре без воды и еды, пострадавшим отказывались предоставлять медицинскую помощь.

Lasthero сообщил, что, находясь в ужасном физическом состоянии, был вынужден подписать предупреждение, согласно которому в случае задержания Демидовича во время протестов ему будет грозить от трёх до восьми лет лишения свободы.

«Когда меня выпускали, я уже еле-еле стоял на ногах, у меня были галлюцинации, болел живот, болела голова, мне никто ничем не помог. И вот в тот момент меня попросили подписать бумагу», — сказал Демидович.

Завтра, 19 августа, состоится суд. С большой вероятностью Демидовичу придётся выплатить штраф в размере $ 300-500 за то, что он вышел на улицу вечером 11 августа.