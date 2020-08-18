Инсайдер: стоимость новой видеокарты GeForce RTX 3090 составит 148-168 тысяч рублей

Анонс топовых видеокарт RTX 3000 от NVIDIA должен состояться 31 августа. На это намекает обратный отсчёт компании в «Твиттере». Пока геймеры находятся в предвкушении, китайский инсайдер под никнеймом ChipHell поделился информацией о предположительной стоимости топовой видеокарты новой линейки GeForce RTX 3090.
По информации инсайдера, видеокарта выйдет как минимум в двух версиях: Vulcan X OC с воздушным кулером и Neptune с гибридным охлаждением. Первая видеокарта будет продаваться за $ 2020-2300, что в переводе на наши деньги составляет 148-168 тыс. рублей. Вторая версия будет дешевле — приобрести её можно будет за $ 1875-2165. В качестве доказательств своих слов инсайдер предоставил скриншот с китайского онлайн-магазина.
Ранее стало известно, что RTX 3090 получит 12 Гб памяти типа GDDR6X. Совокупная пропускная способность карты составит 1 Тбайт/с. Предполагается, что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет содержать графический процессор GA 102-30 и 5248 ядер CUDA.
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