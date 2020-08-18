В России продают iPhone с установленной Fortnite за 350 тысяч рублей

На сервисе объявлений Avito появились предложения по продаже смартфонов с установленной игрой Fortnite. Приобрести iPhone с установленной игрой можно существенно дороже, чем обычный смартфон. Стоимость гаджетов с установленной игрой варьируется от 80-350 тысяч рублей.
Это реакция на продолжение скандала между Epic Games и Apple.
Ранее у разработчиков Fortnite, компании Epic Games, возник конфликт с Apple. Это произошло после того, как Epic Games внедрили новую систему платежей, позволяющую обойти 30-процентную комиссию Apple за транзакции. После этого Apple удалила игру из App Store. Аналогичный конфликт у Epic Games начался и с Google. Корпорация также удалила игру с Google Play. Разработчик подал в суд на обе компании.
На E-Bay также появились объявления о продаже устройств Apple с установленной игрой Fortnite. Например, один из пользователей продаёт iPhone 7 с Fortnite за 334 тыс. рублей.
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