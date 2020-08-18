Главный редактор GameMAG Михаил Шагинян скончался от коронавируса

Редакция издания GameMAG сообщила, что на 33-м году жизни скончался главный редактор портала Михаил AcetheVAMPIRE Шагинян. Информацию о смерти подтвердила семья Шагиняна.

В последние дни журналист боролся с коронавирусной инфекцией. Вылечиться от неё он так и не сумел.

Михаил Шагинян (слева)

Всю жизнь Михаил посвятил видеоиграм и этой индустрии. Он был ведущим и автором программы «Проходняк» на GameLand TV. Также Шагинян работал на телеканале A-One. С 2008 года он был главным редактором GameMAG.

В России коронавирусом заразились уже более 930 тыс. человек. При этом более 15 тыс. человек скончались.

В стране действовали жёсткие ограничения из-за пандемии, отменялись соревнования. Постепенно Россия начала смягчать меры.