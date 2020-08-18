Главный редактор GameMAG Михаил Шагинян скончался от коронавируса
Редакция издания GameMAG сообщила, что на 33-м году жизни скончался главный редактор портала Михаил AcetheVAMPIRE Шагинян. Информацию о смерти подтвердила семья Шагиняна.
В последние дни журналист боролся с коронавирусной инфекцией. Вылечиться от неё он так и не сумел.
Михаил Шагинян (слева)
Всю жизнь Михаил посвятил видеоиграм и этой индустрии. Он был ведущим и автором программы «Проходняк» на GameLand TV. Также Шагинян работал на телеканале A-One. С 2008 года он был главным редактором GameMAG.
В России коронавирусом заразились уже более 930 тыс. человек. При этом более 15 тыс. человек скончались.
В стране действовали жёсткие ограничения из-за пандемии, отменялись соревнования. Постепенно Россия начала смягчать меры.
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