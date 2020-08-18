Игрок в Pokemon GO напал на знакомого после поражения в битве за локацию

Из-за Pokemon GO сажали людей, происходили автомобильные аварии, так как кто-то пытался ловить покемонов за рулём, а также случались драки. Может показаться, что спустя годы ситуация изменилась. Но недавний случай, который произошёл в Японии, доказывает обратное.

56-летний Канехиса Сато напал на знакомого из-за проигранной битвы за гим. Гимы в Pokemon GO — это стадионы, на которых дерёшься с вражескими покемонами. Если покемон игрока, который захватил гим, удерживает его на протяжении долгого времени, игрок получает соответствующее количество игровой валюты.

Канехиса Сато настолько огорчился из-за проигрыша, что решил напасть на того, кто отжал его гим. По иронии судьбы, обидчиком оказался знакомый, которого он вычислил благодаря игре. Агрессор подбежал к автомобилю игрока, ударил потерпевшего в грудь и разбил боковое зеркало.

Испуганный 55-летний мужчина позвонил в полицию. Хулиган был арестован и признался в содеянном. К счастью, кроме материального ущерба, потерпевший не получил телесных повреждений. В то время как в других играх токсичное поведение является обычным явлением, в Pokemon GO даже небольшое проявление гнева может иметь ужасные последствия, ведь игроки могут легко вычислить друг друга.