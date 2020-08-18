Релиз временного эксклюзива для PlayStation игры Deathloop перенесли на 2021 год

Разработчики игры Deathloop сообщили, что не закончат работу в первоначальный срок. Компании Arkane Studios и Bethesda объявили, что выпуск игры переносится на второй квартал 2021 года. Первоначально предполагалось, что релиз состоится до конца 2020 года. Deathloop должен был выйти эксклюзивно на PlayStation 5.

В сообщении разработчиков подчёркивается, что решение связано с заботой о сотрудниках. Так, чтобы защитить здоровье разработчиков компания перевела своих сотрудников на удалённую работу. В итоге на реализацию проекта теперь потребуется больше времени.

В то же время студия уверена, что перенос сроков лишь пойдёт на пользу. Так, разработчик сможет всё перепроверить и довести игру до совершенства.