Microsoft представила новое дополнение к Minecraft

Компания Microsoft выпустила новое дополнение для игры Minecraft. Дополнение называется «Мир юрского периода» и основано на одноимённом фильме. Пользователям предлагается управлять парком с динозаврами и выводить новые виды существ.

Кроме того, обладатели дополнения смогут проводить раскопки, организовывать собственные выставки и многое другое. В парке можно будет разводить более 60 видов динозавров.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Minecraft.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств, на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.