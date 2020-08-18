Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Microsoft представила новое дополнение к Minecraft

Microsoft представила новое дополнение к Minecraft
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Microsoft выпустила новое дополнение для игры Minecraft. Дополнение называется «Мир юрского периода» и основано на одноимённом фильме. Пользователям предлагается управлять парком с динозаврами и выводить новые виды существ.

Кроме того, обладатели дополнения смогут проводить раскопки, организовывать собственные выставки и многое другое. В парке можно будет разводить более 60 видов динозавров.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Minecraft.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств, на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.

Геймер потратил 168 часов, чтобы воссоздать башню из Destiny 2 в Minecraft
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020