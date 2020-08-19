Блогер показал основные достопримечательности Москвы в Microsoft Flight Simulator

Автор YouTube-канала TUCKIE10 показал Москву с высоты птичьего полёта в игре Microsoft Flight Simulator. Автор видео установил максимальные графические настройки, выставив разрешение на 4K.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TUCKIE10.

Разработчик хорошо проработали основные достопримечательности российской столицы. Так, Храм Христа Спасителя и главное здание МГУ выглядят реалистично. Но некоторые локации уже не отличаются такой реалистичностью. Например, посредственно прорисована Красная площадь.

TUCKIE10 совершил несколько больших кругов над виртуальной Москвой. На видео также заметна магистраль МКАД, пригороды столицы и деловой центр Москва-Сити.

Microsoft Flight Simulator – самый известный авиасимулятор в мире. В нём точно воссоздан процесс управления самолётом.