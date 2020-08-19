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В Steam вышло обновление для Counter-Strike 1.6

В Steam вышло обновление для Counter-Strike 1.6
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike 1.6. С помощью обновления разработчик доработал систему безопасности клиента. Также произошли мелкие изменения в игре.

Полный список изменений:

• исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;
• исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;
• исправлен параметр безопасности при отключении клиента;
• исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;
• исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;
• исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;
• исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;
• установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.

Также разработчик выпустил обновления для Team Fortress 2 и Half-Life. Они также направлены на доработку системы безопасности.

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