Аккаунт выставки E3 извинился за твит со списком игр для женщин, его назвали сексистским
В официальном аккаунте игровой выставки E3 принесли извинения подписчикам после того, как организаторы опубликовали неоднозначный твит. Они выложили список из 25 онлайн-игр, которыми якобы наслаждаются женщины.
За такой подход авторов твита обвинили в сексизме. При этом на сообщение обратили внимание и известные в индстрии люди: журналист и создатель The Game Awards Джефф Кейли, автор God of War Кори Барлог и аналитик Даниэль Ахмад.
Примечательно, что список игр подготовила журналистка. В материале она пояснила, что игры выбирались на основе результатов опроса среди женщин-геймеров. В список попали различные игры: от Судоку и Тетриса до Kim Kardashian: Hollywood. Многих подписчиков смутил такой выбор.
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