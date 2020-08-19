Аккаунт выставки E3 извинился за твит со списком игр для женщин, его назвали сексистским

В официальном аккаунте игровой выставки E3 принесли извинения подписчикам после того, как организаторы опубликовали неоднозначный твит. Они выложили список из 25 онлайн-игр, которыми якобы наслаждаются женщины.

За такой подход авторов твита обвинили в сексизме. При этом на сообщение обратили внимание и известные в индстрии люди: журналист и создатель The Game Awards Джефф Кейли, автор God of War Кори Барлог и аналитик Даниэль Ахмад.

Примечательно, что список игр подготовила журналистка. В материале она пояснила, что игры выбирались на основе результатов опроса среди женщин-геймеров. В список попали различные игры: от Судоку и Тетриса до Kim Kardashian: Hollywood. Многих подписчиков смутил такой выбор.