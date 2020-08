В PS Store распродают Assassin’s Creed Origin, Ведьмака 3 и другие игры

В магазине PlayStation Store началась глобальная распродажа. На цифровой платформе со скидками можно приобрести более сотни игр и дополнений. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Скидки предлагаются на многие известные игры. Например, Ведьмака 3 можно приобрести за 779 рублей, раньше игра стоила 2599 рублей.

• Trine 4: The Nightmare Prince — 539 руб (ранее — 1799 руб);

• Devil May Cry 5 — 1399 руб (ранее — 2849 руб);

• The Witcher 3 GOTY — 779 руб (ранее — 2599 руб);

• Dark Souls Remastered — 899 руб (ранее — 2599 руб);

• Fallout 4 — 599 руб (ранее — 1199 руб);

• The Evil Within — 359 руб (ранее — 1199 руб);

• The Evil Within 2 — 1199 руб (ранее — 2549 руб);

• SoulCalibur 6 — 1179 руб (ранее — 4099 руб);

• Far Cry New Dawn — 899 руб (ранее — 2999 руб);

• Grid Ultimate Edition — 1399 руб (ранее — 3999 руб).