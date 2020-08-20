Художник показал, как The Legend of Zelda изменилась бы с современной графикой на UE4

Художник Корделл Феликс воссоздал сцену из игры The Legend of Zelda: Majora’s Mask. В работе автор показал, как изменилась бы игра с современной графикой. Для этого он использовал движок Unreal Engine 4.

Для создания сцены автор использовал материалы Quixel Megascans. Из-за того что все текстуры имеют очень высокое разрешение, картинка получилась максимально реалистичной.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Corshmell.

При этом художник не стал рассказывать, какое железо потребовалось для воссоздания сцены. Пока автор не планирует выкладывать работу в общий доступ.

Оригинальная версия The Legend of Zelda: Majora’s Mask вышла на Nintendo 64 в 2000 году. Игра стала культовой.