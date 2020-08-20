Советский шпион «Персей» и Холодная война. Первый тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Activison выпустила официальный анонс новой серии игры Call of Duty – Black Ops Cold War. На этот раз действие развернётся во время вражды СССР и США.

Главный герой тизера – реальный человек, сбежавший в 1970 году в Штаты, сотрудник КГБ Юрий Безменов. Он трудился в Агентстве печати «Новости», посольстве СССР в Индии. Оттуда и перебрался сначала в Канаду, а затем в США. Некоторое время Безменов жил под именем Томас Дэвид Шуман, однако, когда КГБ раскрыл его, Безменов стал публично рассказывать о методиках работы Советского Союза и Комитета безопасности.

Кроме того в тизере появляется «Персей» – советский агент, якобы передавший Союзу документы изготовления водородной бомбы. Впрочем, его личность до сих пор является предметом споров.

Полноценный анонс Black Ops Cold War состоится 26 августа. Судя по уточнению, релиз состоится в Верданске – то есть в Call of Duty: Warzone.