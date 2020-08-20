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Читеры скупают верифицированные аккаунты Warzone для обхода двухэтапной аутентификации

Читеры скупают верифицированные аккаунты Warzone для обхода двухэтапной аутентификации
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Warzone ввели двухфакторную аутентификацию для борьбы с читерами, которые после блокировки начали создавать новые аккаунты. Но злоумышленники придумали новый способ обхода защиты. Они начали приобретать верифицированные аккаунты с Warzone. В свою очередь появились продавцы, предлагающие аккаунты.

Новые учётные записи создаются автоматически. Они проходят проверку мобильного номера. Приобрести аккаунты можно с помощью специального сервера в Discord.

Один из продавцов распространяет их за $ 1,89. Один из покупателей сообщил изданию Vice, что после приобретения аккаунта смог сыграть в Warzone. В продаже имеются и старые аккаунты, в которых наиграно по несколько часов. Они считаются менее подозрительными, поэтому их продают по $ 15.

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