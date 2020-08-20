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Фанаты Cyberpunk 2077 начали проводить мистические ритуалы, чтобы релиз игры не перенесли

Фанаты Cyberpunk 2077 начали проводить мистические ритуалы, чтобы релиз игры не перенесли
Киберспорт / Другие игры 0

Любители видеоигр, ожидающие релиз Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED, опасаются, что разработчик сдвинет сроки выпуска. Некоторые игроки начали молиться и проводить мистические ритуалы.

На Reddit пользователь под ником dcig66 показал, как проводит ритуал, направленный на соблюдение сроков выпуска игры. Фанат создал мини-алтарь, куда поместил фото создателя игры Майка Пондсмита, Киану Ривза и других ключевых представителей студии. В видео автор зажигает свечи и говорит: «Нет переносу».

Опасения игроков связаны с тем, что студия уже дважды переносила релиз Cyberpunk 2077. При этом объявление о переносе следовало за 91 день до предполагаемого выхода. Сейчас студия намеревается выпустить игру 19 ноября, а 91 день до релиза приходится на сегодня, 20 августа.

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