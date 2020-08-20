Фанаты Cyberpunk 2077 начали проводить мистические ритуалы, чтобы релиз игры не перенесли

Любители видеоигр, ожидающие релиз Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED, опасаются, что разработчик сдвинет сроки выпуска. Некоторые игроки начали молиться и проводить мистические ритуалы.
На Reddit пользователь под ником dcig66 показал, как проводит ритуал, направленный на соблюдение сроков выпуска игры. Фанат создал мини-алтарь, куда поместил фото создателя игры Майка Пондсмита, Киану Ривза и других ключевых представителей студии. В видео автор зажигает свечи и говорит: «Нет переносу».
Опасения игроков связаны с тем, что студия уже дважды переносила релиз Cyberpunk 2077. При этом объявление о переносе следовало за 91 день до предполагаемого выхода. Сейчас студия намеревается выпустить игру 19 ноября, а 91 день до релиза приходится на сегодня, 20 августа.
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