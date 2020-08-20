Представлен постер Call of Duty Black Ops Cold War

Activision подтвердила, что полноценный анонс Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 26 августа. На официальной странице Call of Duty в «Твиттере» был опубликован короткий тизер, в котором основной арт игры представлен в виде коллажа из пропагандистских постеров времён Холодной войны.
Бокс игры для PlayStation 5 может выглядеть следующим образом:
Напомним, Activison выпустила официальный анонс новой серии Call of Duty. Главный герой выложенного тизера — реальный человек, сбежавший в 1970 году в Штаты, сотрудник КГБ Юрий Безменов. Он трудился в Агентстве печати «Новости», Посольстве СССР в Индии. Оттуда и перебрался сначала в Канаду, а затем в США. Некоторое время Безменов жил под именем Томас Дэвид Шуман, однако, когда КГБ его раскрыл, Безменов стал публично рассказывать о методиках работы Советского Союза и Комитета безопасности.
Кроме того, в тизере появляется Персей – советский агент, якобы передавший Союзу документы изготовления водородной бомбы. Впрочем, его личность до сих пор является предметом споров.
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