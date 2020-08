Mortal Kombat 11 продают в Steam со скидкой в 60 %

В Steam стартовала распродажа игр DC и Warner Bros. В частности, можно приобрести Mortal Kombat 11 Aftermath со скидкой в 60% — за 495 рублей вместо 1033. Акционное предложение приурочено к первой части мероприятия DC FanDome, которая пройдёт 22 августа.



На DC FanDome Warner Bros. представит новую игру про Бэтмена от WB Montreal, «Отряд самоубийц» студии Rocksteady и покажет тизеры грядущих фильмов студии.



Другие скидки, которые предлагает Warner Bros.:



Batman: Arkham Collection — 238 руб вместо 1190;

Batman: Arkham Knight — 224 руб вместо 899;

Batman: Arkham City — Game of the Year Edition — 104 руб вместо 419;

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition — 104 руб вместо 419;

Batman: Arkham Origins — 124 руб вместо 499;

Batman: Arkham VR — 209 руб вместо 419;

Mortal Kombat 11 — 414 руб вместо 1035;

Mortal Kombat 11 Aftermath — 495 руб вместо 825;

Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection — 714 руб вместо 1190.



Распродажа продлится до 24 августа.