Бывший игрок NiP Lekr0 присоединился к составу North

Шведский игрок Йонас Lekr0 Олофссон присоединился к составу North по CS:GO. Об этом сообщается в официальном «твиттере» датской организации.



В ростере команды Lekr0 заменил Кристофера kristou Ааманда, который выступал за North на правах аренды — срок его контракта подошёл к концу 31 июля. Новый состав дебютирует на турнире Nine to Five #3, который стартует 25 августа.



Обновлённый ростер North выглядит следующим образом:



Филип aizy Айструп (Дания)

Рене cajunb Борг (Дания)

Маттиас MSL Лауридсен (Дания)

Никлас gade Гейд (Дания)

Йонас Lekr0 Олофссон (Швеция).



Предыдущей командой Lekr0 была Ninjas in Pyjamas. За NiP он играл с июня 2018 года по май 2018-го. Единственным трофеем, который команда завоевала за этот период, стал главный трофей Europe Minor Championship — London 2018.