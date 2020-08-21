Crysis Remastered выйдет 18 сентября на ПК, PS4 и Xbox One. Вот тизер прокачанной графики

Объявлена дата выхода обновлённого Crysis. Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Студия Crytek также представила тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.

Разработчики обещают качественные улучшения в графике, в том числе поддержку разрешения 8К. На платформе Nintendo Switch ремастер Crysis вышел ещё 23 июля 2020 года. В планах компании было устроить релиз и на других платформах, однако Crytek перенесла дату выхода, потому что получила множество негативных отзывов по поводу графики.

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Crysis – научно-фантастический шутер от немецкой компании Crytek и издателя EA. Первая игра вышла в 2007 году, а в апреле 2020-го было анонсировано переиздание.