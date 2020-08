Blizzard, Ubisoft, SEGA и другие расскажут о будущих играх 28 августа на Future Games Show

Издание GamesRadar анонсировало онлайн-презентацию Future Games Show, которая пройдёт 28 августа. В ходе мероприятия издатели представят более сорока новых игр, среди которых высокобюджетные проекты и индихиты.

В списке участников такие компании, как Activison, Ubisoft, 2K, SEGA, Devolver Digital, Modus Games, Merge Games, Frontier Developments, Grindstone, Awe Interactive, Daedalic Entertainment, PLAYISM, Stuck In Attic, Walkabout Games, General Interactive Co., Jaw Drop Games, Rocketship Park, TeamKill Media, Toplitz Productions, Studio 369, Raw Fury, The Binary Mill, Systemic Reaction, Ice Water Games, и другие. Ведущими шоу выступят Дэвид Хейтер (голос Солида Снейка из серии игр Metal Gear Solid) и актриса Деби Мэй Уэст (голос Мерил Сильвербёрг в той же серии).

Прямая трансляция онлайн-презентации пройдёт на Twitch и YouTube-канале GamesRadar. Начало — в 22:00 по московскому времени.